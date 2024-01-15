الأعلى للسكان: الوسائل التقليدية لتنظيم الحمل والإنجاب متدنية الفعالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المجلس الأعلى للسكان أن استخدام الوسائل التقليدية لتنظيم الحمل والإنجاب في المجتمع الأردني هو الأعلى بين جميع المجتمعات العربية، بنسبة بلغت 22 بالمئة في الأسر الأردنية مقابل نحو 17 بالمئة في الأسر غير الأردنية (السورية وغيرها)، والتي تعد ذات فعالية متدنية في تحقيق الغرض من استخدامها.



وأوضح المجلس في بيان اليوم الاثنين، أنه بسبب تدنّي فعالية الوسائل التقليدية لتنظيم الحمل والإنجاب مثل "العدّ والعزل"، فإنه يُتوقع أن ينتج عن استخدامها حَملٌ غير مخطط له، داعيا إلى استخدام وسائل حديثة لتنظيم الحمل والإنجاب توفرها وزارة الصحة مجاناً في أكثر من 500 مركز صحي في محافظات المملكة كافة، كما أنها متوفرة وبالمجان في الخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية، والجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة، والمراكز الصحية التابعة لـ (الأونروا) وغيرها من المنظمات غير الحكومية.



وبحسب المجلس، تشير نتائج المسوح الأسرية للسكان والصحة الأسرية في الأردن إلى حصول ارتفاع جديد في نسبة استخدام الوسائل التقليدية بين الأزواج في الأردن، إذ ارتفعت هذه النسبة بسرعة من 14 بالمئة عام 2018 إلى 22 بالمئة العام الماضي، بينما بقيت نسبة استخدام الوسائل الحديثة ثابتة تقريباً عند نحو 38 بالمئة، وأن نسبة استخدام الوسائل التقليدية أعلى من النسبة الوطنية بنقطتين إلى 6 نقاط مئوية في خمس محافظات، وبين النساء اللاتي لديهنّ 3-4 أطفال، وبين السيدات في الفئة العمرية 25-29 سنة، وبين السيدات ممن تعليمهنّ أعلى من الثانوي.



ودعا المجلس إلى زيادة تقديم المعرفة والمشورة حول الوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب لا سيما عندما تكون الزوجة في المرفق الصحي خلال زيارات فترة الحمل أو عند الولادة أو تطعيم المولود الجديد.



وأشار إلى أن الزوجين يلجآن إلى استخدام وسائل تجنّب الحمل لأغراض هي: تأخير إنجاب مولودهم الأول، وبدء مرحلة الوالدية لأسباب خاصة بهما، وللمباعدة بين فترات الحمل والإنجاب، وللتوقّف عن إنجاب مزيد من الأطفال؛ لاعتقادهما أنهما أنجبا العدد الذي يرغبانه من الأولاد والبنات أو لأن أي حمل جديد به أخطار على صحة الزوجة.