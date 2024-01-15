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أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثرواتهم منذ 2020 .. و 5 مليارات شخص ازدادوا فقراً

1/15/2024 7:19:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت منظمة "أوكسفام" اليوم الاثنين، أن أغنى 5 رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ 2020 حتى نهاية عام 2023 ، و 5 مليارات شخص ازدادوا فقراً.
وقال تقرير صادر عن المنظمة ونشر تزامنا مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، إن ثروات هؤلاء الأثرياء ارتفعت من 405 مليارات دولار في 2020 إلى 869 مليار دولار في نهاية العام الماضي، في الوقت الذي أصبح فيه 5 مليارات شخص في العالم أكثر فقرا.
وصار أصحاب المليارات حاليا أكثر ثراء بمقدار 3.3 مليار دولار عن ما كانوا عليه في 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي أثرت في اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.
وعبرت "أوكسفام" عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون وبشكل ملحوظ مزيدا من القوة.
وقالت المنظمة "تستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة من خلال الضغط على العمال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة".
وأشارت "أوكسفام" إلى أن الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك من 48% في 1980 إلى 23.1 % في 2022.
ودعت منظمة "أوكسفام" إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتة إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنويا، كما دعت إلى وضع حد أقصى لأجور المديرين التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.




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