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القسام تنشر رسالة مصورة للاسرائيليين حول مصير 3 أسرى

1/15/2024 7:19:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو لثلاثة من الأسرى المحتجزين لديها مؤكدة أنها ستفصح الليلة عن مصيرهم .
وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام قال في كلمة أمس إن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية، وأشار إلى أن العديد من الأسرى -على الأغلب- قد قُتلوا والاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم.

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