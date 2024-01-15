القسام تنشر رسالة مصورة للاسرائيليين حول مصير 3 أسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو لثلاثة من الأسرى المحتجزين لديها مؤكدة أنها ستفصح الليلة عن مصيرهم .
وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام قال في كلمة أمس إن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية، وأشار إلى أن العديد من الأسرى -على الأغلب- قد قُتلوا والاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم.
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