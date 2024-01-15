أذربيجان.. مصرع شخصين بانفجار وحريق في باكو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة APA للأنباء، بأن انفجارا وقع في ورشة عمل في منطقة بيناجادي في باكو عاصمة أذربيجان، وتبعه حريق ونجم عن ذلك مصرع شخصين وإصابة أكثر من 10 آخرين.



وقالت الوكالة: "نتيجة لانفجار وحريق في ورشة عمل في شارع أباي كونانباييف في منطقة بيناجادي في باكو، قتل شخصان وأصيب أكثر من 10 أشخاص آخرين بجروح وحروق".

وذكرت الوكالة، أن عناصر الإنقاذ ورجال مصلحة الإطفاء والطوارئ، يواصلون بذل كل الجهود اللازمة للقضاء على عواقب الحادث.

وبحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في ورشة لإنتاج الأثاث والموبيليا.

RT