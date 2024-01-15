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الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 0.3% في 2023

1/15/2024 7:19:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انكمش الاقتصاد الألماني في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الركود في نهاية العام.


وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3 % خلال عام 2023 بأكمله.


وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء، في برلين إن التنمية الاقتصادية الشاملة تعثرت في ألمانيا في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة.


وجاء الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله متسقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.


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