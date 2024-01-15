الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 0.3% في 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انكمش الاقتصاد الألماني في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الركود في نهاية العام.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3 % خلال عام 2023 بأكمله.
وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء، في برلين إن التنمية الاقتصادية الشاملة تعثرت في ألمانيا في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة.
وجاء الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله متسقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
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