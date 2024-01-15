6 شهداء و11 مصابا بقصف الاحتلال لحي الزيتون
التاريخ
1/15/2024 7:19:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت قوات الاحتلال منزلا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن 6 شهداء و11 مصابا.
وافاد مراسل الجزيرة أن منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة شهدت اليوم انتشال جثماني شهيدين.
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