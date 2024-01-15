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الممثل كريم صبحي يشارك عبير نعمة في كليب 'سجّان'

1/15/2024 7:19:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرحت المغنية اللبنانية عبير نعمة اليوم الإثنين، أغنيتها الجديدة بعنوان "سجّان"، تزامناً مع نشرها الفيديو الكليب الخاص بالعمل الفني.
ويشارك نعمة في الفيديو كليب الممثل المصري كريم صبحي الذي اشتهر بمشاركته في مسلسل "جعفر العمدة".


وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الأغنية من كلمات عمر المصري، وألحان محمود أنور، والكليب من إخراج إيلي فهد.

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