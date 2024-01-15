الممثل كريم صبحي يشارك عبير نعمة في كليب 'سجّان'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرحت المغنية اللبنانية عبير نعمة اليوم الإثنين، أغنيتها الجديدة بعنوان "سجّان"، تزامناً مع نشرها الفيديو الكليب الخاص بالعمل الفني.
ويشارك نعمة في الفيديو كليب الممثل المصري كريم صبحي الذي اشتهر بمشاركته في مسلسل "جعفر العمدة".
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الأغنية من كلمات عمر المصري، وألحان محمود أنور، والكليب من إخراج إيلي فهد.
24
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN15012024000208011052ID1107721617
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.