فيديو- إصابة 19 إسرائيليا في حادثتي دهس وطعن شمال تل أبيب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 19 إسرائيليا في حادثتي دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب





وقالت وسائل اعلام عبرية إن سيارة صدمت 8 أشخاص من المارة في رعنانا.

وأضافت أن اسرائيلي تعرض للطعن وإصيب بجروح، فيما تعرض اثنين من المارة للدهس

وقال دفاع مدني الاحتلال، إن حادث سير وقع في شارع أحوزا في رعنانا، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف يقدمون العلاج الطبي للمصابين.

وأضاف أنه جرى نقل 9 جرحى إلى المستشفيات، 3 منهم في حالة خطيرة و6 في حالة متوسطة.