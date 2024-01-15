فيديو- إصابة 19 إسرائيليا في حادثتي دهس وطعن شمال تل أبيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 19 إسرائيليا في حادثتي دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب
وقالت وسائل اعلام عبرية إن سيارة صدمت 8 أشخاص من المارة في رعنانا.
وأضافت أن اسرائيلي تعرض للطعن وإصيب بجروح، فيما تعرض اثنين من المارة للدهس
وقال دفاع مدني الاحتلال، إن حادث سير وقع في شارع أحوزا في رعنانا، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف يقدمون العلاج الطبي للمصابين.
وأضاف أنه جرى نقل 9 جرحى إلى المستشفيات، 3 منهم في حالة خطيرة و6 في حالة متوسطة.
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