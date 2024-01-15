العمل: توقيع 46 عقد عمل جماعيا العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنجزت وزارة العمل التعديلات على قانون العمل التي دخلت حيز التنفيذ خلال العام الماضي في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية.



وأكدت الوزارة، أنها أصدرت 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية لتحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع الخاص، وهي نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم (32) لسنة 2023، نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الاخطار المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم (31) لسنة 2023 ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم (33) لسنة 2023، كما أصدرت الوزارة التعليمات الواجب إصدارها بموجب هذه الأنظمة.



وأضافت، أنها أصدرت تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023، كما أصدرت تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023، الصادر بموجب أحكام المادة (69/ب) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.



وقالت إن عدد الملتحقين بعمل والموقعين على عقود عمل بالبرنامج الوطني للتشغيل مع منشآت القطاع الخاص ما يقارب 33 ألف شخص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية نصفهم من الاناث.



وبلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج نحو 2265 منشأة واستفاد من البرنامج عدد من منتفعي صندوق المعونة الوطنية.



وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر تشغيلاً للباحثين عن عمل من خلال البرنامج، تلاه قطاع التعليم، فيما كان الإقبال الأقل على قطاعات المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، الأنشطة العقارية والزراعة والحراجة وصيد الأسماك.



وبلغت عدد عقود العمل الجماعية التي وقعت من خلال الوزارة في عام 2023 لعدد من القطاعات بلغ 46 عقدا ، لقطاعات المياه والزراعة والصناعات الغذائية، وقطاع غزل المنسوجات ونسجها واتمام تجهيزها وقطاع التعدين والإسمنت.



وعملت الوزارة على تعديلات على عقد العمل الموحد، حيث وقعت في وزارة العمل اتفاقية عمل جماعي انبثق عنها تعديلات على عقد العمل الموحد وستدخل هذه التعديلات على عقد العمل الموحد حيّز التنفيذ اعتبارا من العام 2024/2025.



وجاءت النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 الى 12 شهرا.



وتلزم البنود الجديدة جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به أي أحد.



كما تلزم التعديلات مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين في مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع.



وتتعامل الوزارة بسرية تامة مع الشكاوى العمالية التي تقدم لها عبر منصة“حماية”، منها الشكاوى المقدمة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، للحد من أي تجاوزات قد تحدث في هذا القطاع الحيوي من بعض المدارس الخاصة.



وضمن مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية، أكدت الوزارة، أنه تم تشغيل فرعين انتاجيين جديدين خلال عام 2023 ليصبح عدد الفروع والوحدات الإنتاجية في محافظات المملكة 28 فرعا وهي لتشغيل الأردنيين، حيث بلغ عدد الأردنيين المشتغلين في الفروع والوحدات الإنتاجية حتى نهاية 2023 حوالي 8911 عاملا وعاملة، كما يوجد 6 فروع إنتاجية قيد الانشاء في عدد من المحافظات.