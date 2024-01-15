الصويا يقلل خطر تجدد الإصابة بسرطان الثدي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن عنصر الإيسوفلافون الموجود في الصويا والمغذيات النباتية الموجودة في مجموعة متنوعة من الخضروات والمكسرات والشاي الأخضر، يقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي.
وبحسب "هيلث داي"، أفاد البحث بأن تناول منتجات الصويا والشاي الأخضر يقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بعد انقطاع الطمث بنسبة 26%.
وأجريت الدراسة بالتعاون بين مركز جون هوبكنز للسرطان في الولايات المتحدة وجامعة سيدني الأسترالية، وقام الباحثون بمراجعة نتائج 22 دراسة سابقة عن فاعلية وتأثير الإيسوفلافون.
ولاحظ الباحثون أن أكبر فائدة من عنصر الإيسوفلافون تتحقق عند استهلاك 60 ملغ يومياً، أو ما يعادل حصتين إلى 3 حصص من فول الصويا أو منتجاته مثل حليب الصويا.
ويوجد الإيسوفلافون بكميات أقل في قشور الخضروات والمكسرات، وفي الشاي الأخضر.
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