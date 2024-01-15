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الصويا يقلل خطر تجدد الإصابة بسرطان الثدي

1/15/2024 6:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن عنصر الإيسوفلافون الموجود في الصويا والمغذيات النباتية الموجودة في مجموعة متنوعة من الخضروات والمكسرات والشاي الأخضر، يقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي.
وبحسب "هيلث داي"، أفاد البحث بأن تناول منتجات الصويا والشاي الأخضر يقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بعد انقطاع الطمث بنسبة 26%.
وأجريت الدراسة بالتعاون بين مركز جون هوبكنز للسرطان في الولايات المتحدة وجامعة سيدني الأسترالية، وقام الباحثون بمراجعة نتائج 22 دراسة سابقة عن فاعلية وتأثير الإيسوفلافون.


ولاحظ الباحثون أن أكبر فائدة من عنصر الإيسوفلافون تتحقق عند استهلاك 60 ملغ يومياً، أو ما يعادل حصتين إلى 3 حصص من فول الصويا أو منتجاته مثل حليب الصويا.


ويوجد الإيسوفلافون بكميات أقل في قشور الخضروات والمكسرات، وفي الشاي الأخضر.

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