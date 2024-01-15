الحكومة: انخفاض بنزين 90 وارتفاع أوكتان 95 والكاز والديزل عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن سعر البنزين (أوكتان 90) انخفض خلال الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني الحالي، بنسبة بلغت 0.2%، كما ارتفع سعر البنزين (أوكتان 95 ) بنسبة بلغت 0.5%، حسب الأسواق المرجعية العالمية.
وأضافت الوزارة في نشرتها الاسبوعية، أن سعر السولار ارتفع بنسبة بلغت 1.6%، كما ارتفع سعر الكاز بنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.
وانخفض سعر زيت الوقود بنسبة بلغت 4.2%، وارتفع سعر الغاز البترولي المسال بنسبة بلغت 1.6%.
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