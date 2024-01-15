منظمة الصحة العالمية: نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة

منظمة الصحة العالمية: نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة
التاريخ
1/15/2024 6:11:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت منظمة الصحة العالمية بتواجد مليون نازحة ونحو 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة.
وتعهدت المنظمة بتقديم الدعم والمساعدة إلى سكان القطاع الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الماضي.
MENAFN15012024000208011052ID1107721385
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.