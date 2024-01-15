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منظمة الصحة العالمية: نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة

1/15/2024 6:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت منظمة الصحة العالمية بتواجد مليون نازحة ونحو 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة.


وتعهدت المنظمة بتقديم الدعم والمساعدة إلى سكان القطاع الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الماضي.


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