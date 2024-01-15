المركزي يستطلع آراء المواطنين حول الإصدار الخامس من النقد الأردني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر البنك المركزي الأردني، استطلاع رأي للمواطنين، حول الإصدار الخامس من فئات النقد الأردني.
وجاء في الاستبيان، الذي نشره البنك عبر "فيسبوك" سؤال حول العلامات الأمنية على الأوراق النقدية، وتغطية المعالم الموجودة على الأوراق النقدية تاريخ وحضارة الأردن، وعن التصميم العام للأوراق النقدية، وعن جودة الأوراق النقدية، وعن وجود مشاكل خلال استخدام أوراق النقد على أجهزة الصراف الآلي وآلات البيع.
وتاليا رابط الاستطلاع : انقر هنا
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