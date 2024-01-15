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المركزي يستطلع آراء المواطنين حول الإصدار الخامس من النقد الأردني

1/15/2024 6:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر البنك المركزي الأردني، استطلاع رأي للمواطنين، حول الإصدار الخامس من فئات النقد الأردني.


وجاء في الاستبيان، الذي نشره البنك عبر "فيسبوك" سؤال حول العلامات الأمنية على الأوراق النقدية، وتغطية المعالم الموجودة على الأوراق النقدية تاريخ وحضارة الأردن، وعن التصميم العام للأوراق النقدية، وعن جودة الأوراق النقدية، وعن وجود مشاكل خلال استخدام أوراق النقد على أجهزة الصراف الآلي وآلات البيع.
وتاليا رابط الاستطلاع : انقر هنا


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