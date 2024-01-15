واشنطن: نبحث مع إسرائيل تنفيذ هجمات أقل كثافة على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- كشف منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي، عن مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين لتنفيذ“هجمات أقل كثافة” على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات متلفزة على قناة CBS، الاثنين، أن التوقيت مناسب الآن للانتقال إلى مرحلة الهجمات الأقل كثافة في غزة.

وأوضح كيربي أن المسؤولين الأمريكيين يجرون مباحثات مع نظرائهم الإسرائيليين لتنفيذ“هجمات أقل كثافة” على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين“24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و834 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وعلى صعيد آخر، قال كيربي إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للوصول إلى اثنين من قوات البحرية الأمريكية بخليج عدن، فُقدا أثناء عملية بحث عن أسلحة إيرانية مشتبه في توجهها إلى مسلحين في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة“واشنطن بوست” أن مسؤولين أمريكيين قالوا الأحد إن جنديين من البحرية فقدا أثناء فشلهما بالصعود على متن سفينة قرب سواحل الصومال الأسبوع الماضي، أثناء بحثهما عن أسلحة إيرانية يشتبه بتوجهها إلى اليمن.

وأوضح المسؤولون أن الحادثة وقعت الخميس في خليج عدن، دون الحديث عن وضع البحارة، وما إذا تم العثور على أي أسلحة إيرانية الصنع.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.