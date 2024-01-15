توقيف رئيس سابق لمجموعة إيفربرايت المصرفية بتهمة الفساد في الصين

أوقف الرئيس السابق لمجموعة "إيفربرايت" المتخصصة في إدارة الأصول، للاشتباه في تورطه في قضايا فساد وتلقي رشى، على ما أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين.

وبعد انتهاء التحقيق الأولي الذي أجرته هيئة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني، أعلنت النيابة الشعبية العليا في بيان أنها أمرت "في الأيام الأخيرة" باعتقال تانغ شوانغ نينغ (69 عاما) الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "إيفربرايت" من 2007 إلى 2017.

وكانت هيئة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني قد أعلنت بالفعل في مطلع يناير، استبعاد تانغ شوان نينغ من الحزب ووجهت له قائمة طويلة تتضمن اتهامات بالاختلاس، بينها استيراد كتب سياسية غير مرخص لها في الصين.

كما اتهمته الهيئة بأنه "أخل بواجباته"، واستغل منصبه للترويج لأعماله الفنية والقيام برحلات مستخدماً المال العام وقبل هدايا وتلقى رشى.

وقالت الهيئة الرقابية إن تانغ شوانغ نينغ، المتهم "باتباع اسلوب حياة يتسم بالمتعة والرغد" قد "فشل في منع المخاطر المالية وحلها، وبالتالي انتهك المبادئ التنظيمية" للحزب الشيوعي الصيني.

في كلمة ألقاها هذا الشهر أمام هيئة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى "مضاعفة الجهود" لمكافحة الفساد في قطاعات "المال والشركات العامة والطاقة والطب والبنى التحتية".

يقود شي منذ وصوله إلى السلطة في 2012 حملة شرسة لمكافحة الفساد الذي كان منتشرا في الصين.

وخلال الأشهر الأخيرة، تركزت مكافحة الفساد على قطاعات مثل المصارف والتأمين والشركات المدعومة من الدولة والرياضة.





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