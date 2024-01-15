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رغم الفوز على هونغ كونغ.. مدرب الإمارات: نحتاج إلى مزيد من التطوير

1/15/2024 6:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضح باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني، أن الأبيض حقق فوزاً مهماً ومستحقاً على هونغ كونغ في بداية مشوار بطولة كأس آسيا، مشيراً إلى أنهم واجهوا منافساً قوياً، وكانت هنالك بعض المصاعب في فترات من المباراة التي جاءت مفتوحة واعتمد خلالها اللاعبون على الكرات الطويلة التي يصعب السيطرة عليها.

وقال بينتو في تصريحاته عقب المباراة: "قدمنا مستوى جيداً خلال اللقاء، بشكل عام كنا جيدين في الكثير من فترات المباراة، وسيطرنا على مجرياتها".

وتابع: "هذا لا ينفي أننا نحتاج إلى مزيد من التطوير، وهناك جوانب علينا تحسينها والعمل على تفادي بعض السلبيات".

واعتبر بينتو أن منتخب الإمارات نجح في العودة إلى المباراة والتقدم مجدداً في توقيت مناسب، عن طريق زايد سلطان بعد دقيقتين من تسجيل هونغ كونغ لهدف التعادل، مضيفاً أن الفوز أمر رائع، وأن الأبيض كانت لديه فرص أخرى لتسجيل أهداف.

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