«كهرباء دبي» تمدد 364 كيلومتراً من القنوات الخارجية للألياف البصرية خلال 2023

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم أنها مددت أكثر من 364 كيلومتراً من القنوات الخارجية للألياف البصرية خلال عام 2023 في مناطق مختلفة من دبي، ليصل بذلك إجمالي طول هذا النوع من القنوات التي مددتها الهيئة إلى 3998 كيلومتراً، بزيادة قدرها 10% مقارنةً بالعام 2022.

وأفادت الهيئة انها تستثمر في أحدث البنى التحتية وأكثرها تطوراً بقيمة إجمالية، حيث تتجاوز قيمة الأصول الثابتة التي استثمرت فيها الهيئة 214 مليار درھم، حتى تاريخ 30 يونيو 2023.

وتساهم القنوات الخارجية في حماية وتوجيه كابلات الألياف البصرية المستخدمة في الاتصالات ونقل البيانات والعمليات عن بعد، ما يعزز بنية الهيئة التحتية الخاصة بشبكة الألياف البصرية وشبكتها الذكية، لضمان مواصلة تقديم خدمات متكاملة ومتصلة على مدار الساعة، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والاستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي " نلتزم بتوفير أفضل بنية تحتية وتعزيز أدائنا، وتقديم خدماتنا الأساسية على مستوى عالمي رائد ومتميز. ونواصل توسيع شبكة الألياف البصرية الخاصة بالهيئة والتي تتسم بالأمان والموثوقية والسرعة الفائقة، والمساهمة في تعزيز مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي في المجالات الرئيسية، ومواكبة الاحتياجات المستقبلية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعتبر "الشبكة الذكية" التي تنفذها الهيئة، باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم، مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث التقنيات".

يذكر أن شبكة الألياف البصرية الخاصة بالهيئة تساهم في مساعدة مركز عمليات الشبكة لشركة "إنفرا X" إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن "ديوا الرقمية"، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركة هواوي العالمية - على توفير خدمات رقمية رائدة ودعم الخدمات الذكية التي توفرها الهيئة وخدمات القيمة المضافة التي تقدمها "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عبر مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.

وتؤدي الشبكة دوراً مهماً في ضمان الاستمرار بتقديم خدمات الاتصالات المبتكرة ذات المعايير العالمية في الإمارات وتوسيع نطاقها، من خلال الشراكات التي تبرمها الهيئة مع مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال، لتأجير جزء من شبكات الألياف البصرية غير المضاءة التي تمتلكها الهيئة لاستخدامها في تقديم خدمات الاتصال.





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