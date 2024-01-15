عمدة اسطنبول يدعو للاستعداد لزلزال ينتظر على الباب

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو على وجوب الاستعداد لمواجهة زلزال اسطنبول المحتمل، مشيرا إلى أن قضية الزلزال في اسطنبول تعتبر مسألة حيوية.

وقال العمدة في خطاب يوم أمس الأحد "إن الذكرى الأليمة لزلزال العام الماضي جنوب شرق البلاد، تجعل من الواجب الاستعداد لمواجهة زلزال اسطنبول المحتمل".

ولفت إمام أوغلو إلى أن الذكرى الأولى لزلزال 6 فبراير 2023 اقتربت، وقال إن "ذلك الزلزال فقد خلاله الآلاف من الأشخاص حياتهم أثناء نومهم ليلا في منازلهم، بينما كان هؤلاء يعيشون بسلام".

وأضاف إمام أوغلو: "لقد دفنا العديد من الأطفال والنساء والشباب والأطفال والكبار معا، وما زال الألم موجودا في تلك المنطقة.. الملايين من أبناء الشعب التركي يواجهون مشاكل عميقة تحتاج إلى حلول".

وأضاف: "قضية الزلزال في إسطنبول هي مسألة حيوية، لأنه تماما مثل الزلزال الذي شهدناه في الشرق والجنوب الشرقي، فإن الزلزال هنا ينتظرنا على الباب باعتباره تهديدا كبيرا".

يشار إلى أن عالم الجيوفيزياء التركي البروفيسور أوفغون أحمد إرجان، توقع بداية العام الجاري، حدوث زلزال قوي في البلاد قبل الربيع، لكنه وجد صعوبة في تحديد الموقع الدقيق للهزات.

وأضاف: "تظهر الصورة المتبلورة هذا الاحتمال. إنها تظهر أن التوتر يتزايد بشكل خاص في الأناضول".