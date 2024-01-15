24,100 شهيد منذ السابع من أكتوبر الماضي

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- Khaberni) خبرني - اعنلت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 24100 شهيد و60834 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وارتكب الاحتلال12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدا و252 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وتواصلت الغارات الاسرائيلية العنيفة على مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم 101 من الحرب على قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة.
ووصف المتحدث باسم الهلال الأحمر الأوضاع في قطاع غزة بـ"الكارثية"، بسبب البرد الشديد وظروف النزوح.
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