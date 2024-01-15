24,100 شهيد منذ السابع من أكتوبر الماضي

MENAFN - Khaberni) خبرني - اعنلت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 24100 شهيد و60834 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وارتكب الاحتلال12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدا و252 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وتواصلت الغارات الاسرائيلية العنيفة على مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم 101 من الحرب على قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة.

ووصف المتحدث باسم الهلال الأحمر الأوضاع في قطاع غزة بـ"الكارثية"، بسبب البرد الشديد وظروف النزوح.