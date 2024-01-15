ماجد المصري يشارك في موسم رمضان بدراما خليجية

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف الفنان ماجد المصري عن مشاركته في موسم المسلسلات الخليجية لرمضان 2024، بالانضمام لنجوم مسلسل " زوجة واحدة لا تكفي" مع النجمة هدى حسين، ونشر ماجد عدة صور من كواليس التصوير بمدينة أبو ظبي، للكشف عن إطلالته داخل العمل، وجاءت التعليقات مطالبة بنشر صورة تجمعه وبطلة العمل هدى حسين.

ونشر ماجد المصري عدة صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، وعلق عليها قائلاً: «مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، إن شاء الله رمضان ٢٠٢٤ على Mbc».

قصة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

تدور أحداث مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" في إطار اجتماعي، ويضم العمل عدداً من الفنانين أبرزهم: هدى حسين، سحر حسين، أيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، ليلى عبدالله، نور الغندور، لولوة الملا، نور الشيخ، خالد الشاعر، ضاري عبدالرضا، ناصر الدوسري، أحلام التميمي والعمل من إخراج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة.

مشاركة ماجد المصري في موسم دراما رمضان لن تتوقف عند المسلسلات الخليجية، حيث من المقرر عودته إلى القاهرة، لينضم لقائمة نجوم مسلسل "محارب" للنجم حسن الرداد المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2024، وتدور أحداث المسلسل في قالب أكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كل من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل، ويشارك في بطولته كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن ماجد المصري حصل على جائزه الإبداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربية عن دور (زيدان) في مسلسل (ضرب نار) الذي عرض ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023 من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.