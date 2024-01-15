ماجد المصري يشارك في موسم رمضان بدراما خليجية

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- Khaberni) خبرني - كشف الفنان ماجد المصري عن مشاركته في موسم المسلسلات الخليجية لرمضان 2024، بالانضمام لنجوم مسلسل " زوجة واحدة لا تكفي" مع النجمة هدى حسين، ونشر ماجد عدة صور من كواليس التصوير بمدينة أبو ظبي، للكشف عن إطلالته داخل العمل، وجاءت التعليقات مطالبة بنشر صورة تجمعه وبطلة العمل هدى حسين.
ونشر ماجد المصري عدة صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، وعلق عليها قائلاً: «مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، إن شاء الله رمضان ٢٠٢٤ على Mbc».
قصة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي
تدور أحداث مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" في إطار اجتماعي، ويضم العمل عدداً من الفنانين أبرزهم: هدى حسين، سحر حسين، أيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، ليلى عبدالله، نور الغندور، لولوة الملا، نور الشيخ، خالد الشاعر، ضاري عبدالرضا، ناصر الدوسري، أحلام التميمي والعمل من إخراج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة.
مشاركة ماجد المصري في موسم دراما رمضان لن تتوقف عند المسلسلات الخليجية، حيث من المقرر عودته إلى القاهرة، لينضم لقائمة نجوم مسلسل "محارب" للنجم حسن الرداد المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2024، وتدور أحداث المسلسل في قالب أكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كل من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل، ويشارك في بطولته كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين.
يذكر أن ماجد المصري حصل على جائزه الإبداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربية عن دور (زيدان) في مسلسل (ضرب نار) الذي عرض ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023 من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.
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