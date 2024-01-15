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مسيرة لجيش الإحتلال تقتل إسرائيليا بالخطأ

1/15/2024 5:25:29 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن مسيرة للجيش قتلت إسرائيليا عند عودته للسياج الأمني بعد دخوله غزة للمشاركة في القتال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسيرة أطلقت النار على الإسرائيلي -لم تكشف عن هويته- ظنا أنه فلسطيني.

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