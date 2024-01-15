مسيرة لجيش الإحتلال تقتل إسرائيليا بالخطأ

مسيرة لجيش الإحتلال تقتل إسرائيليا بالخطأ
التاريخ
1/15/2024 5:25:29 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن مسيرة للجيش قتلت إسرائيليا عند عودته للسياج الأمني بعد دخوله غزة للمشاركة في القتال.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسيرة أطلقت النار على الإسرائيلي -لم تكشف عن هويته- ظنا أنه فلسطيني.
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