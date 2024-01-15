فيديو.. راكب يعتدي على الطيار أثناء تفسيره سبب تأخر الطائرة

أقدم أحد الركاب على متن رحلة دلهي إلى جوا إنديغو رقم 6E 2175 على الاعتداء على الطيار بينما كان يشرح للركاب سبب التأخير في الإقلاع.

ووقع الاعتداء يوم أمس الأحد الساعة السابعة مساء عندما اندفع الراكب الذي كان يرتدي سترة صفراء بشكل غير متوقع من الجزء الخلفي من الطائرة وضرب الطيار، وفقا لموقع news9live.

وتم القبض على الراكب وإخراجه من الطائرة من قبل سلطات المطار وتسليمه إلى الجهات الأمنية، وعلى الفور، باشرت شرطة دلهي التحقيق وسجلت قضية ضد المتهم، ووفقا لمصادر في شركة الطيران، فمن المرجح أن يتم وضعه على قائمة الممنوعين من السفر.

ووقع الحادث وسط اضطرابات كبيرة في مطار دلهي، حيث واجهت 110 رحلات تأخيرا وتم إلغاء 79 رحلة، مع متوسط تأخير قدره 50 دقيقة، وفقا لموقع فلايت رادار 24.

وتعزى هذه الاضطرابات إلى الظروف الجوية السيئة، والضباب الكثيف، في شمال الهند.

وحذرت شركات طيران عدة من التأثيرات الإضافية المحتملة على جداول الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية السيئة المستمرة في دلهي وكولكاتا.

في العام الماضي، واجه رجل نيبالي، اتهامات بإساءة معاملة طاقم الطائرة، والتدخين، وكسر باب المرحاض على متن رحلة طيران الهند من تورونتو إلى دلهي.

وبدأت الأزمة عندما اكتشف طاقم الطائرة تدخين الراكب في المرحاض، وعند مواجهته، أساء لهم وحاول الاعتداء عليهم، وساعد عشرة ركاب في تقييده وتم توجيه الاتهام إليه بموجب المواد 323 و506 و336 من قانون العقوبات الهندي في مركز شرطة مطار أنديرا غاندي الدولي.







