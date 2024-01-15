كأس أمم إفريقيا 2023.. الرأس الأخضر تضع مصر في مأزق (فيديو)

حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية، بفوزه على غانا بنتيجة 2-1،

أمس الأحد، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

تقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 17 عن طريق جاميرو مونتيرو، وأدرك منتخب غانا التعادل في الدقيقة 56 عن طريق ألكسندر دجيكو، ثم سجل منتخب الرأس الأخضر هدف الفوز في الوقت القاتل من اللقاء، تحديداً بالدقيقة 92 عن طريق غاري رودريغيز.

وحصد منتخب الرأس الأخضر أول انتصار في هذه المجموعة، واعتلى القمة بعد تعادل منتخبي مصر وموزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة ذاتها.

ويقبع منتخب غانا في المركز الأخير بقيادة مدربه كريس هيوتون بلا رصيد، قبل مواجهة مصر، الخميس المقبل.

لعب منتخب الرأس الأخضر مباراة قوية منذ الدقائق الأولى وهدد مرمى غانا بعدة محاولات على مرمى الحارس ريتشارد أوفوري، ولم تفلح تبديلات غانا بمشاركة القائد أندريه أيو وإيناكي ويليامز في تعزيز الأداء الهجومي للبلاك ستارز الذين قدموا مستويات متواضعة بشكل كبير على مدار اللقاء.

ستكون مباراة مصر وغانا نارية نظراً لأن الطرفين يبحث عن النقاط الثلاث، وجاء تعادل الفراعنة مع موزمبيق ليخذل الجماهير المصرية ويضع اللاعبين تحت ضغط بضرورة الفوز في المباراتين المتبقيتين بالمجموعات، الأمر نفسه مع منتخب غانا الذي سيبحث عن التأهل من بوابة مصر.

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