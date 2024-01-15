كأس آسيا 2023.. طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة ماليزيا والأردن

(MENAFN
- Al-Bayan)
كلّفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقمنا الإماراتي الدولي بقيادة المونديالي محمد عبد الله حسن بإدارة مباراة ماليزيا والأردن، في بطولة كأس آسيا 2023.
وتقام مباراة ماليزيا والأردن بدور المجموعات الآسيوي، اليوم الاثنين، على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويتكون طاقمنا من، محمد عبدالله حسن (حكم ساحة)، ومحمد أحمد يوسف (مساعد أول)، وحسن المهري (مساعد ثان)، وعمر آل علي، وعادل النقبي (حكما الفار)، والسعوديين محمد الهويش (حكم رابع)، وخلف الشمري (حكم مساعد احتياطي).
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