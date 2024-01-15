كأس آسيا 2023.. طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة ماليزيا والأردن

كلّفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقمنا الإماراتي الدولي بقيادة المونديالي محمد عبد الله حسن بإدارة مباراة ماليزيا والأردن، في بطولة كأس آسيا 2023.

وتقام مباراة ماليزيا والأردن بدور المجموعات الآسيوي، اليوم الاثنين، على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتكون طاقمنا من، محمد عبدالله حسن (حكم ساحة)، ومحمد أحمد يوسف (مساعد أول)، وحسن المهري (مساعد ثان)، وعمر آل علي، وعادل النقبي (حكما الفار)، والسعوديين محمد الهويش (حكم رابع)، وخلف الشمري (حكم مساعد احتياطي).

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