بطولة الإمارات الدولية للبولو تنطلق 20 يناير بمشاركة 6 فرق

ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، منافسات بطولة الإمارات الدولية للبولو، خلال الفترة من 20 يناير الجاري حتى الرابع من فبراير المقبل، بمشاركة 6 فرق محلية وخارجية تضم كوكبة من نجوم اللعبة، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو.

وسيعقد النادي، مؤتمراً صحافياً، بعد غدٍ الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل البطولة وبرنامجها الزمني وأبرز النجوم المشاركين بها.

وأكد خالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن اللجنة قطعت شوطاً كبيرا في الإعداد والتجهيز لانطلاق البطولة في ثوبها الجديد، على ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بهدف إخراجها في أفضل صورة، استجابة لاستراتيجية مجلس إدارة النادي بتشكيله الجديد، الذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية للعبة في المجالات كافة، بما فيها تنظيم واستضافة البطولات الكبرى بصورة احترافية، بجانب نشر اللعبة وتطويرها في الإمارات والمنطقة.

وذكر المرزوقي، أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز عينية قيمة للفرق المشاركة وعشاق البولو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز