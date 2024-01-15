Monday, 15 January 2024 02:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جزيرة ريونيون الفرنسية في حالة تأهب قصوى مع ترقّب إعصار مداري

1/15/2024 5:25:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يُنتظر أن يضرب الإعصار المداري "بلال" صباح اليوم الاثنين جزيرة ريونيون الفرنسية التي باتت في حالة تأهب قصوى، في حين لزم سكانها منازلهم مع توقّع السلطات أن تصل سرعة الرياح إلى 250 كيلومتراً في الساعة.

وقرابة الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (2,00 بتوقيت غرينتش)، أطلق حاكم هذه المنطقة الواقعة في المحيط الهندي والتي تضم نحو 870 ألف نسمة، الإنذار الخاص بالأعاصير، وهو أعلى مستوى من التحذير ويؤشر إلى أنّ ثمة "خطراً وشيكاً".

وأمرت الجزيرة السكان بلزوم المنازل، حتى أن خدمات الإغاثة والأمن التزمت بالقرار.

وقال الحاكم، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو قرابة الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (2,00 بتوقيت غرينتش)، "سندخل المرحلة الصعبة (...)، مرحلة يكون فيها الإعصار في ذروة نشاطه والتي تتسم بالخطورة الأكبر".

واشتدت حدّة الإعصار المداري ليل الأحد الاثنين، وتدهورت الأوضاع في الجزيرة مع هطول أمطار غزيرة غمرت بعض الطرق.

وقالت المسؤولة في مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" الخاصة بالمحيط الهندي سيلين جوفريه "نتوقع اشتداداً مفاجئاً" للرياح "خلال الساعات المقبلة".

إلا أنّ الإعصار "بلال لا يتوقّع أن يصل إلى مرحلة الإعصار المداري الحاد"، وفق مصلحة الأرصاد الجوية التي قارنت تأثيره بإعصار فيرينغا عام 1989.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15012024000110011019ID1107721278

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث