جزيرة ريونيون الفرنسية في حالة تأهب قصوى مع ترقّب إعصار مداري

يُنتظر أن يضرب الإعصار المداري "بلال" صباح اليوم الاثنين جزيرة ريونيون الفرنسية التي باتت في حالة تأهب قصوى، في حين لزم سكانها منازلهم مع توقّع السلطات أن تصل سرعة الرياح إلى 250 كيلومتراً في الساعة.

وقرابة الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (2,00 بتوقيت غرينتش)، أطلق حاكم هذه المنطقة الواقعة في المحيط الهندي والتي تضم نحو 870 ألف نسمة، الإنذار الخاص بالأعاصير، وهو أعلى مستوى من التحذير ويؤشر إلى أنّ ثمة "خطراً وشيكاً".

وأمرت الجزيرة السكان بلزوم المنازل، حتى أن خدمات الإغاثة والأمن التزمت بالقرار.

وقال الحاكم، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو قرابة الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (2,00 بتوقيت غرينتش)، "سندخل المرحلة الصعبة (...)، مرحلة يكون فيها الإعصار في ذروة نشاطه والتي تتسم بالخطورة الأكبر".

واشتدت حدّة الإعصار المداري ليل الأحد الاثنين، وتدهورت الأوضاع في الجزيرة مع هطول أمطار غزيرة غمرت بعض الطرق.

وقالت المسؤولة في مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" الخاصة بالمحيط الهندي سيلين جوفريه "نتوقع اشتداداً مفاجئاً" للرياح "خلال الساعات المقبلة".

إلا أنّ الإعصار "بلال لا يتوقّع أن يصل إلى مرحلة الإعصار المداري الحاد"، وفق مصلحة الأرصاد الجوية التي قارنت تأثيره بإعصار فيرينغا عام 1989.





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