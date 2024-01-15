«الجودة والمطابقة» يعتمد اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في قطاع البناء والإنشاء

اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الرابع من العام 2023، اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في قطاع البناء والإنشاء.

حضر الاجتماع، الذي ترأسه سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة الفنية الدائمة، الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، فيما تضم اللجنة 37 عضوًا يمثلون 25 جهة حكومية.

وتم تطوير هذه الاشتراطات بناء على الطلب المقدم من دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين، وذلك من خلال مجموعة العمل التي ضمت خبراء من الجهات الحكومية المعنية بجانب ممثلين عن شركات القطاع الخاص، حيث تم تطويرها استنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتتضمن الاشتراطات العديد من الجوانب المهمة التي تهدف إلى رفع معايير السلامة وضمان جودة العمل في قطاع البناء والإنشاء، بهدف خفض معدلات الحوادث المرتبطة بمواقع البناء والإنشاء، وتساهم اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في قطاع البناء والإنشاء بأهمية كبيرة لإمارة أبوظبي في رفع مستوى وعي العاملين وضمان كفاءتهم في هذا القطاع، وضمان توفر وعي بالسلامة العامة والاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد سعادة المهندس بدر خميس الشميلي أن مخرجات أعمال اللجنة الفنية الدائمة تأتي تماشيًا مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الهادفة إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالميًا، وأن المجلس يعمل بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص لتطوير المعايير الفنية والمهنية في مختلف القطاعات، ويسعى جاهدًا لضمان الجودة والمطابقة في جميع الأنشطة والصناعات بما في ذلك قطاع البناء والإنشاء.

من جانبه قال المهندس محمد سالم الشامسي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في دائرة البلديات والنقل، بلدية مدينة العين إن الهدف من تطوير هذه الاشتراطات هو ضمان كفاءة العمالة كافة من جميع المستويات لتأدية مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع البناء والإنشاء بصورة آمنة حفاظاً على الأرواح وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في أحد أهم القطاعات في إمارة أبوظبي حيث تم تطوير اشتراطات أبوظبي المهنية لعاملي السقالات، بالإضافة إلى اشتراطات أبوظبي المهنية لمشغلي المعدات الثقيلة، و تلعب هذه الاشتراطات دوراً هاما في المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي لقطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تجنب التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتكبدها المؤسسات الإنشائية نتيجة وقوع حوادث السلامة والصحة المهنية.

كما تم تطوير هذه الاشتراطات بناء على القوانين المحلية والمعايير الدولية وذلك للخروج باشتراطات مهنية تأخذ في اعتبارها جميع الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وبناءً على نتائج عمليات التفتيش والتدقيق التي تقوم بها دائرة البلديات والنقل- بلدية مدينة العين، لجميع مواقع البناء والإنشاء.





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