يبعد عنا بنحو 4530 سنة ضوئية .. تصوير سديم «رأس الدولفين» من سماء أبوظبي

قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي، بتصوير سديم «رأس الدولفين» وهو عبارة عن غاز وغبار كوني يقع في مجموعة "الكلب الأكبر"، وسمي كذلك لأن شكله يشبه رأس الدولفين، يبعد عنا 4530 سنة ضوئية، ويحتاج الضوء إلى 60 سنة ليقطعه من أوله إلى آخر، وذلك باستخدام كاميرا ملونة ومرشح تلوث ضوئي وتلسكوب كاسر قطره 4 بوصات.

وبحسب مركز الفلك الدولي يتكون هذا السديم في معظمه من الهيدروجين المؤين، والذي نتج عن انفجار النجم اللامع نسبيا والظاهر في منتصف السديم قبل حوالي 70 ألف سنة بحسب التقديرات، قاذفا طبقات الهيدروجين المكونة للنجم إلى الخارج، ونتج شكل الفقاعة الظاهرة في الصورة بسبب الرياح النجمية الصادرة من النجم بسرعة 1700 كيلومتر في الثانية.

يشار إلى السُدٌم في علم الفلك هي: عبارة عن أجرام سماوية ذات مظهر منتشر غير منتظم مكون من غاز متخلخل من الهيدروجين والهيليوم وغبار كوني ويدرس الفلكيون السدم عن طريق دراسة الوسط بين النجمين (المادة والاشعاع) وبصفة خاصة بين نجوم مجرتنا والتي تعد عبارة عن تجمعات هائلة الحجم تحتوي على مليارات النجوم والكواكب والأقمار والكويكبات والنيازك، وتحتوي كذلك على غبار كوني ومادة مظلمة، وبقايا نجمية.





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