معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج» ينطلق في دبي غداً

ينطلق غداً الثلاثاء معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، للانعقاد والذي ينعقد في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024 بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 400 عارض وأكثر من 1000 علامة تجارية في قطاعات الإضاءة والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا البناء، حيث سيشغل المعرض ثلاث قاعات مع تسجيل نمو بنسبة 75% في مساحة الفعاليات مقارنة بدورة العام الماضي.

وتمثل البيئة المبنية على نطاق أوسع ما يقرب من نسبة 40% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في العالم، وفي تقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق العالمية دبليو ريسيرتش 6، حيث يتم تقديم قطاع البناء الذكي كحل نوعي.

وستقام دورة عام 2024 من معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» تحت شعار: "المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني" بهدف تسليط الضوء أكثر على أهمية الإجراءات المسؤولة والمستدامة في قطاع البناء والإضاءة.

وقال عبد المحسن، مدير إدارة المعرض: "تقام فعاليات معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست خلال فترة مثالية، حيث يؤدي الطلب المتزايد على تحسين كفاءة الطاقة والأداء الأمثل في البيئة المبنية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى دفع التوسع السريع لسوق المباني الذكية في المنطقة."

وأضاف: "يعد المعرض منصة مثالية لمناقشة أحدث التوجهات والحلول والفرص في القطاع نظراً لاعتباره مركزًا للابتكار والتعاون".

وستجمع قمة المباني الذكية، التي تعود للعام الثاني على التوالي بين أبرز المتخصصين في مجالات الحكومة والتطوير والهندسة المعمارية والهندسة وإدارة المرافق والتكنولوجيا والاستدامة لمناقشة أبرز توجهات القطاع وأفضل الممارسات، كما ستستكشف القمة من خلال تعزيز الابتكار والتعاون كيف تعمل التكنولوجيا المتطورة وتحليلات البيانات والنظم الذكية على تحسين استخدام الطاقة وتعزيز الراحة والاستدامة في المباني الذكية.

كما ستتاح أمام الحضور الفرصة للاستماع إلى رؤى من قبل نخبة من أبرز المتحدثين بمن فيهم كل من: الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وأميرة أيوب، رئيس برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والدكتور هاربيت سيث، رئيس قسم الهندسة المعمارية لجامعة هيريوت وات في دبي وفايق حدادين، مدير أول التطوير لدى شركة إعمار، وستتضمن القمة أيضًا خطابًا رئيسيًا حصريًا يلقيه سيونج إيك أوه، المدير العام لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في سيول - كوريا الجنوبية، والذي سيناقش الجوانب الرئيسية لإحداث ثورة في المدن من خلال الهندسة المعمارية المبتكرة.

وسيتم افتتاح فعاليات قمة المباني الذكية بجلسة نقاش بعنوان: "الدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين والطريق إلى المباني الذكية المستدامة" مع موضوعات أخرى بما في ذلك "الكشف عن مشاريع جيجا في المملكة العربية السعودية: ريادة المناظر الطبيعية الحضرية المستقبلية" و"إعداد المستقبل الصحيح لصناعة المنازل الذكية".

وفي مكان آخر من المعرض، سيجتمع أبرز قادة الفكر العالمي في قطاع الإضاءة من خلال مؤتمر "ثينك لايت"، حيث سيضم المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين من جميع أنحاء العالم، كما سيستكشف المؤتمر أيضاً عدة مجالات مثل: الإضاءة الحضرية والإجراءات المستدامة والفن والتكنولوجيا وأعمال تصميم الإضاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين الآخرين في مؤتمر ثينك لايت كلاً من: إميليو هيرنانديز، العضو المؤسس لتحالف الإضاءة الخضراء؛ ودوروثي دي ستيفانو، خبيرة استراتيجية إبداعية ومؤسسة ومديرة شركة مولتن إميرسف آرت؛ وأندرو بيسيل، رئيس جمعية الضوء والإضاءة (SLL) والشريك في شركة ريدج آند بارتنرز إل إل بي، المملكة المتحدة؛ وتابيو روزينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة بويت سوفت وير ومؤسس مجموعة تصميم الإضاءة؛ وأندريا هارترانفت، مدير الرابطة الدولية لمصممي الإضاءة هارترانفت لايتينج ديزاين.

كما سيستضيف معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» أيضًا فعالية "إن سبوت لايت" في الفترة من 17 إلى 18 يناير، وهي منصة تفاعلية تسهل الوصول من خلالها إلى نخبة العقول وأحدث ابتكارات الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا.

وستكرّم جوائز لايت ميدل إيست في دورتها العاشرة المهنيين والمتخصصين الأكثر ابتكارًا وموهبة في هذا المجال، حيث استقبلت الجوائز لحد الآن 159 مشاركة ضمن عدة فئات من الجوائز أبرزها: " أفضل مشروع في العام" و"أفضل منتج في العام" و"أفضل شريك العام"، وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل مرموق يوم 18 يناير في فندق بلازو فيرساتشي دبي، وسيتم تحكيم الجوائز من قبل لجنة مؤلفة من نخبة من أبرز الحكام الدوليين والقادة المحترمين في مجالهم.

وسيشغل معرض «لايت ميدل إيست | إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2024 ثلاث قاعات عرض، حيث سيتمكن الحضور من استكشاف أكثر من 1000 علامة تجارية عبر ستة أقسام للمنتجات، والتي تشمل كلاً من: "الإضاءة التقنية"، و"المصابيح والمكونات الكهربائية"، و"الإضاءة الزخرفية"، و"الإضاءة المعمارية"، و"الهندسة الكهربائية"، والمنازل الذكية وأتمتة المباني.

ويتم تنظيم معرض معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في موقع مشترك مع معرض إنترسك، المعرض الدولي البارز في قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع خدمات البناء.





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