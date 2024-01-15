الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة النجاح الوطنية ويعتقل 25 طالباً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المتحدث باسم جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس أن الجيش الإسرائيلي اقتحم الجامعة فجر اليوم الاثنين واعتقل 25 طالبا كانوا يعتصمون بداخلها لأمور نقابية تتعلق بآليات تسجيل الطلبة ودفع الأقساط الجامعية.
وقال رائد الدبعي لرويترز عبر الهاتف " قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الجامعة الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم واعتدت على اثنين من أمن الجامعة تم نقلهم إلى المستشفى واعتقلت الطلاب جمعيهم الذين كانوا يعتصمون في الجامعة منذ 25 يوما لمطالب نقابية تتعلق بالطلبة".
وأوضح الدبعي أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام الجامعة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ حصارها في عام 1992.
ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول أسباب اقتحام الجامعة واعتقال الطلبة منها.
وأدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "اقتحام جيش الاحتلال، فجر اليوم، الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية في نابلس واعتقال عدد من طلبتها وموظفيها والاعتداء عليهم، وإحداث خراب في ممتلكاتها ومبانيها".
وقالت الوزارة في بيان لها إن "مُواصلة الاحتلال لجرائمه، واستمراره في انتهاك حُرمة مؤسسات التعليم العالي يُعد ضربا بعرض الحائط لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تُجرّم الاعتداء على هذه المؤسسات، وتكفل الحق بالتعليم للطلبة في ظل بيئة آمنة ومُستقرة في كافة الظروف".
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