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الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة النجاح الوطنية ويعتقل 25 طالباً

1/15/2024 5:25:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المتحدث باسم جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس أن الجيش الإسرائيلي اقتحم الجامعة فجر اليوم الاثنين واعتقل 25 طالبا كانوا يعتصمون بداخلها لأمور نقابية تتعلق بآليات تسجيل الطلبة ودفع الأقساط الجامعية.

وقال رائد الدبعي لرويترز عبر الهاتف " قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الجامعة الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم واعتدت على اثنين من أمن الجامعة تم نقلهم إلى المستشفى واعتقلت الطلاب جمعيهم الذين كانوا يعتصمون في الجامعة منذ 25 يوما لمطالب نقابية تتعلق بالطلبة".

وأوضح الدبعي أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام الجامعة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ حصارها في عام 1992.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول أسباب اقتحام الجامعة واعتقال الطلبة منها.

وأدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "اقتحام جيش الاحتلال، فجر اليوم، الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية في نابلس واعتقال عدد من طلبتها وموظفيها والاعتداء عليهم، وإحداث خراب في ممتلكاتها ومبانيها".

وقالت الوزارة في بيان لها إن "مُواصلة الاحتلال لجرائمه، واستمراره في انتهاك حُرمة مؤسسات التعليم العالي يُعد ضربا بعرض الحائط لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تُجرّم الاعتداء على هذه المؤسسات، وتكفل الحق بالتعليم للطلبة في ظل بيئة آمنة ومُستقرة في كافة الظروف".


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