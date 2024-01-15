«مبادلة أبو ظبي» للتنس.. أُنس جابر: فخورة بالمشاركة وطموحي اللقب

أكدت البطلة العالمية التونسية أُنس جابر، تطلعها للمنافسة بقوة على لقب النسخة الثانية من بطولة "مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس"، في ظل مشاركة نخبة من أفضل المصنفات عالمياً.

وتقام البطولة المصنفة من فئة 500 نقطة في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 11 فبراير المقبل.

وقالت جابر، إحدى اللاعبات العشر الأوائل في التصنيف على مستوى العالم، إنها فخورة بتواجدها في دولة الإمارات مرة أخرى بين نخبة اللاعبات على مستوى العالم، لإظهار المستوى الفني الأفضل الذي يلبي تطلعات الجماهير العريضة المحبة لرياضة التنس.

وأشارت البطلة العالمية إلى أن دولة الإمارات تتميز بقدراتها الكبيرة في تنظيم واستضافة الفعاليات والبطولات العالمية، بما تمتلكه من منشآت متطورة، وبنية تحتية مميزة، مؤكدة حرصها منذ وقت مبكر من عمرها على المشاركة في البطولات المفتوحة التي تستضيفها دولة الإمارات في كل من دبي وأبوظبي.

وأضافت: "أعود مجدداً للظهور أمام جمهوري داخل دولة الإمارات وعلى مستوى الوطن العربي، والذي طالما ساندني في البطولات العالمية السابقة في أبوظبي، وأتمنى أن أنجح بتتويج هذا التشجيع بحصد اللقب العالمي".

وأوضحت البطلة العالمية أن الطريق إلى النجومية العالمية في التنس يبدأ من القناعة بإمكانية التفوق والتطور، والثقة بالنفس وبالقدرة على تجاوز جميع التحديات لتحقيق الأهداف، والعمل على الاستفادة من جميع الظروف التي تمهد الطريق لتحقيق البطولات.

ودعت جميع الراغبين في تطوير قدراتهم في لعبة التنس إلى الحرص على الهدف الأسمى لكل لاعب أو لاعبة وهو الوصول إلى التطور الفني والقدرات العالية، والتمسك بتحقيق التطلعات الكبيرة من خلال التدريب والاستفادة من التجارب وصولاً إلى أفضل المستويات محلياً وعالمياً.

وأشارت البطلة العالمية إلى أنها تشعر بامتنان كبير لأاسرتها على الدعم الذي قدمته لها منذ طفولتها، والحرص على تشجيعها لمواصلة العمل على الارتقاء بقدراتها، وقالت في هذا الخصوص: "بدون شك كان لهذا الأمر أثر ملموس في وصولي إلى الأداء الأفضل محلياً والمنافسة على البطولات، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة النجاحات العالمية، ولذلك يجب إدراك أهمية الأسرة في تعزيز الطموحات والتشجيع على النجاح لكل لاعب أو لاعبة سواء في رياضة التنس أو أي رياضة أخرى".

وأكدت أُنس جابر رغبتها في إنشاء أكاديمية متخصصة للتنس في تونس، لدعم فكرة صناعة أبطال في هذه اللعبة، ومنح اللاعبين واللاعبات خبراتها التي اكتسبتها في البطولات العالمية، بما يعزز قدراتهم وصولاً إلى الغايات التي يتطلع إليها كل لاعب أو لاعبة في هذه الرياضة.

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