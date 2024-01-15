نجم منتخب الإمارات: فلسطين بوابتنا للتأهل الآسيوي

أكد يحيى الغساني نجم منتخب الإمارات الوطني وصاحب الهدف الثالث أمام هونغ كونغ، أن الأبيض حقق الأهم في المباراة الأولى ببطولة كأس آسيا 2023، وحصل على النقاط الثلاث، ليستهل مشواره في البطولة القارية بصورة جيدة، عززت ثقة اللاعبين بأنفسهم.

وطالب الغساني بنسيان مباراة هونغ كونغ، والتركيز على المواجهة المقبلة أمام منتخب فلسطين في الجولة الثانية يوم الخميس المقبل، مشيراً إلى أن الأهم هو الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية لتعزيز فرص الأبيض في التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

وقال الغساني: "نحن ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، والجميع حريصون على بذل كل الجهد الممكن من أجل خدمة المنتخب الوطني، وتحقيق نتائج توازي الاهتمام الكبير الذي يجده الأبيض على كافة المستويات."

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