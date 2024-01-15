صاحب جائزة أفضل لاعب: العلامة الكاملة الأهم لمنتخب الإمارات.. وأشكر هؤلاء

عبر سلطان عادل لاعب اتحاد كلباء ومنتخب الإمارات الوطني، الذي تم اختياره أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته الكبيرة بتسجيل الهدف الأول للأبيض في شباك هونغ كونغ.

وأكد سلطان عادل أن تألقه في المباراة وحصوله على لقب أفضل لاعب، تحقق بفضل تعاون بقية اللاعبين الذين سهلوا مهمته بدعمهم ومساندتهم.

وقال سلطان عادل: "أهم ما تحقق في المباراة هو الحصول على العلامة الكاملة في بداية المشوار، المواجهة الأولى هي الأهم والظفر بنقاطها أمر جيد، يجعلنا أكثر حرصاً على مواصلة القتال من أجل اسعاد جماهير كرة القدم الإماراتية".

وتابع: "انتهز هذه الفرصة لأشكر الجهاز الفني على الثقة التي منحني إياها وكان أثرها كبيراً في نفسي، كذلك أنا ممتن لزملائي اللاعبين على دعمهم ومساندتهم التي مكنتني من الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة".

وأضاف: "أمامنا مواجهات مهمة، ويجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونأخذ البطولة خطوة خطوة، وعلينا أن نحّضر أنفسنا بالصورة المطلوبة، ونكون في أعلى درجات التركيز حتى نحقق الهدف الذي نسعى إليه".

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