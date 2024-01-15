وزير إسرائيلي: الحرب في غزة لن تنتهي إلا باستسلام حماس الكامل

أكد نير بركات، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، أن إسرائيل تصر على ألا تنتهي حملتها ضد حركة حماس قبل أن تستسلم الحركة الفلسطينية وتعيد جميع الرهائن المحتجزين لديها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، برغم الضغط الدولي المتصاعد لإنهاء الهجوم على غزة.

وقال نير بركات، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرغ، اليوم الإثنين، "علينا أن نحصل على الاستسلام التام من حركة حماس، وعلينا استعادة رهائننا، وعلى حماس أن ترفع الراية البيضاء".

وكانت إسرائيل قد أشارت إلى أنها لا تنوي تخفيف الهجوم في غزة الذي بدأ بعد أن شنت حركة حماس هجوما من قطاع غزة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل واحتجاز أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الجيش الإسرائيلي سحب بعض قواته من غزة في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إنه أنجز كثيرا مما كان يعتزم القيام به في الجزء الشمالي من الأراضي الخاضعة لسيطرة حماس.

ومع ذلك، لا يزال القتال محتدما في القطاع، وقال مسؤولون إسرائيليون إن القتال قد يستمر لعدة أشهر، إن لم يكن لفترة أطول. وقد تحول جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض، ولقى أكثر من 24 ألف شخص حتفهم، وفقا لما ذكره مسؤولو الصحة هناك.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن إسرائيل تركز معظم هجومها البري والجوي على وسط وجنوب القطاع في الوقت الحالي.

ويعتقد بركات، وهو عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أنه "لا يوجد بديل آخر" للهزيمة الكاملة لحركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.

وقال بركات "علينا أن نبحث عن شخص ما لديه الاستعداد للاعتراف بإسرائيل، ولا يريد ذبح وقتل ومحو إسرائيل من على الخريطة". والمعروف أن حماس ملتزمة بتدمير إسرائيل ولا تعترف بالدولة اليهودية.

وقال بركات: "من الصعب معرفة" ما إذا كانت ستجرى انتخابات في إسرائيل هذا العام. وتراجعت شعبية نتانياهو في استطلاعات الرأي منذ هجوم حماس، ويضم الائتلاف الذي يتزعمه، وهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، عددا من الأحزاب المتطرفة غير الراغبة في تأييد أي خطوات نحو حل يفضى إلي إقامة دولتين في نهاية المطاف مع الفلسطينيين، وهو الحل الذي تدعو إليه الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الأوروبيون.

وقال بركات "اتركوا كل هذا حتى نهاية الحرب، الجميع هنا يفهم أننا جميعا متحدون. نحن نركز على شيء واحد رئيسي: الانتصار في الحرب وإعادة رهائننا".

وأضاف بركات أن الاقتصاد الإسرائيلي يجب أن يشهد انتعاشا سريعا بعد الحرب، في ظل التركيز الآن على النمو والاستثمار في التكنولوجيا والإنفاق الدفاعي. وقال إن "الأموال الذكية" مستمرة في التدفق على إسرائيل.

وقال بركات إنه، مع قيام الولايات المتحدة وحلفائها بشن غارات جوية ضد الحوثيين للتصدي لهجماتهم على حركة الملاحة البحرية، فإن المتشددين اليمينيين يمثلون الآن "تحديا عالميا".





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