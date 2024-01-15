الاحتلال يقتحم منزل شهيد في جبل المكبر ويفرض غرامات على المواطنين قرب باب الساهرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزل شهيد في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وفرضت غرامات على المواطنين قرب باب الساهرة، أحد أبواب القدس القديمة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة أفراد من المخابرات اقتحمت منزل الشهيد أحمد عليان ومنازل أعمامه في قرية جبل المكبر في القدس المحتلة، وقامت بإغلاق (ساعة المياه) عن منزل عائلة الشهيد.
وارتقى الشهيد أحمد عليان نهاية الشهر الماضي بعد إطلاق النار عليه عند حاجز مزموريا، وجثمانه لا يزال محتجزا.
كما أوقفت قوات الاحتلال الأهالي، وفرضت عليهم مخالفات في منطقة باب الساهرة. واقتحمت بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، ودققت في هويات المواطنين.
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