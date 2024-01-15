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الاحتلال يقتحم منزل شهيد في جبل المكبر ويفرض غرامات على المواطنين قرب باب الساهرة

1/15/2024 5:14:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزل شهيد في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وفرضت غرامات على المواطنين قرب باب الساهرة، أحد أبواب القدس القديمة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة أفراد من المخابرات اقتحمت منزل الشهيد أحمد عليان ومنازل أعمامه في قرية جبل المكبر في القدس المحتلة، وقامت بإغلاق (ساعة المياه) عن منزل عائلة الشهيد.

وارتقى الشهيد أحمد عليان نهاية الشهر الماضي بعد إطلاق النار عليه عند حاجز مزموريا، وجثمانه لا يزال محتجزا.

كما أوقفت قوات الاحتلال الأهالي، وفرضت عليهم مخالفات في منطقة باب الساهرة. واقتحمت بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، ودققت في هويات المواطنين.

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