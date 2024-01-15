بعد واقعة الفوشار وحرد غالانت.. بن غفير يشعل مجددا الخلافات داخل الحكومة من باب الموازنة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- بعد مرور مئة يوم على الحرب في غزة طفت الخلافات في حكومة بنيامين نتنياهو على السطح، وآخرها اعتراضات وزير الأمن على الموازنة التي تنذر بفتح باب الخلاف على مصراعيه.

فقد أعلن إيتمار بن غفير عن معارضته للتخفيضات التي اقترحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في ميزانية الشرطة، حيث سيلتقي اليوم رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو ، في إطار محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2024 التي من المفترض أن تصوت عليها الحكومة.

وقال مكتب الوزير بن غفير إن الاجتماع مع نتنياهو يأتي بعد "ليلة من المناقشات الفاشلة".

ووفق موقع "واينت" فإنه في الوقت الحالي، يعتزم بن غفير التصويت ضد الميزانية بسبب الحديث عن أن سموتريتش يعتزم خفض حوالي مليار شيكل من ميزانية الشرطة.

وكانت الخلافات استعرت خلال اليومين الماضيين في الحكومة الإسرائيلية بعدما أقدمت وزيرة المواصلات ميري ريغيف على السخرية من وزير الجيش يوآف غالانت بطريقة لاذعة، فوزعت أكياس الفوشار على الوزراء لدى دخوله القاعة، قائلة إن "العرض المسرحي قد بدأ"، حيث لم يحرك نتنياهو ساكنا، فيما أدى منع مدير مكتب غالانت في جلسة لاحقة من حضور الاجتماعات إلى "حرد" الوزير ومقاطعته حضور الجلسة لمدة ساعة كاملة.

إلى ذلك، اشتد الخلاف بين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وعدد من الوزراء، الذين وجهوا له

انتقادات لاذعة وهو ما دفعه أيضا إلى مقاطعة عدد من الاجتماعات الحربية.