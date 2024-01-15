غزة.. صفقة الدواء تعيد الحديث عن هدنة جديدة إلى الواجهة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-تباينت الآراء السياسية، بشأن إمكانية نجاح الوسطاء بين حماس وإسرائيل في إيجاد مدخل لهدنة جديدة في غزة، وذلك بعد النجاح في إتمام صفقة لدخول الأدوية إلى الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بالقطاع.

وقبل أيام، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التوصل لاتفاق يقضي بدخول الأدوية للأسرى والمحتجزين لدى حماس في غزة، فيما لم تعلن الحركة أي تفاصيل بشأن الاتفاق أو المقابل الذي حصلت عليه.

تسوية أمنية

أستاذ العلوم السياسية أحمد عوض، قال إن "صفقة الأدوية لا يمكن أن تكون مدخلاً من أجل نجاح الوسطاء في التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل أو حتى التوافق على هدنة إنسانية في غزة"، لافتاً إلى أنها "بادرة حسن نية من حماس تجاه الوسطاء".

وأوضح عوض لـ"إرم نيوز"، أن "الصفقة الشاملة بين حماس وإسرائيل ووقف إطلاق النار والانسحاب العسكري من غزة، أمور صعبة للغاية في الوقت الراهن، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية تريد مزيداً من التصعيد".

وأضاف أن "حكومة نتنياهو تريد فرض تسوية أمنية وإطالة أمد الحرب لأسباب كثيرة أبرزها إطالة العمر السياسي للحكومة، وضمان تحقيق مكاسب سياسية في أي انتخابات مقبلة للكنيست، وهذا يصعّب مهمة الوسطاء".

وتابع عوض: "في المقابل فإن حماس وبعد اغتيال القيادي فيها صالح العاروري رفعت سقف مطالبها السياسية، وتطالب بصفقة قوية جداً، فيما ليس لدى الوسطاء أي قدرة بالضغط على إسرائيل وحماس".

وبناء على ذلك يقول عوض: "لهذا السبب لا أرى أننا أمام تسوية أو هدنة بين حماس وإسرائيل في الوقت الحالي، وما يريد تحقيقه الطرفان صعب للغاية"، مبيناً أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لم ينجح في حشد التأييد لاتفاق بين طرفي الحرب.

بنود جديدة

بينما قال المحلل السياسي أنطوان شلحت، إن "صفقة الأدوية بين حماس وإسرائيل يمكن اعتبارها اختراقاً غير مسبوق بين الجانبين بعد أكثر من شهر على عدم قبول الطرفين بأي مقترح للهدنة أو التوصل لتهدئة إنسانية بغزة".

وأوضح شلحت لـ"إرم نيوز"، أن "نجاح الوسطاء في إقناع حماس بإدخال الأدوية لغزة بالتأكيد له ثمن دفعته حكومة نتنياهو، وهذا يعني أن إسرائيل بدأت تتراجع عن مطالبها وتستجيب لضغوط الوسطاء وخاصة الولايات المتحدة".

وأضاف أن "صفقة الأدوية تُؤسس لإمكانية قبول الطرفين بأحد المقترحات التي تُعرض بين حين وآخر".

ورجح شلحت، أن "يتم الإعلان عن هدنة إنسانية بين طرفي الحرب بشروط وبنود جديدة، خاصة وأن الطرفين يرفضان الهدنة وفق البنود السابقة".

وأشار إلى أن "حماس وإن أبدت تشدداً في مواقفها بعد اغتيال العاروري؛ إلا أنها بحاجة إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب ويؤسس لمرحلة جديدة في غزة"، لافتاً إلى أن ذلك مرهون بمدى استجابة الحكومة الإسرائيلية لمطالب حماس وضغوط الوسطاء.

وأكد شلحت، أن "حكومة نتنياهو ترى أنها حققت العديد من الانتصارات السياسية والأمنية والعسكرية في غزة، وأنها بحاجة لبعض الوقت من أجل إقناع الرأي العام بتلك الانتصارات وضمان بقائها".

واعتبر أن "واشنطن ترغب بإنهاء الحرب، وتمارس ضغوطاً على إسرائيل من أجل ذلك، كما الوسطاء"، مرجحاً أن تؤدي تلك الضغوط لصفقة شاملة خلال أسابيع قليلة.