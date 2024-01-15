مقدمة نارية من المعلق الرياضي عصام الشوالي عن غزة في مباراة فلسطين وإيران(شاهد)

(MENAFN
- Amman Net) ألقى المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، مقدمة نارية عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأحد، وذلك خلال تعليقه على مباراة منتخب فلسطين مع نظيره الإيراني في بطولة أمم آسيا 2023 المقامة في قطر.
الشوالي الذي ارتدى شالا بألوان العلم والكوفية الفلسطينية، قال في مقدمة تعليقه على المباراة التي تتزامن مع مرور 100 يوم على العدوان؛ إنه يرجو من جميع النشطاء حول العالم عدم الصمت، وعدم التوقف عن نشر أي شيء لنصرة فلسطين في وجه العدوان الإسرائيلي.
وقال؛ إن "الضغط يأتي بنتيجة من أجل إيقاف هذا العدوان"، مشيرا إلى أن رفع أعلام فلسطين في افتتاح بطولة أمم أفريقيا بساحل العاج، كان رسالة إلى "العالم الصامت" بحسب قوله.
وتابع الشوالي أن "المقاومة الفلسطينية من خلال فكر ورواية وقصة، ومن خلال كتاب وريشة رسام، المقاومة الفلسطينية هي أغنية ودبكة، هي ميكروفون الدحدوح،. وعدسة سينما، وخشبة مسرح".
وأردف أن "المقاومة في فلسطين هي هدف يسجل ثلاثية، وصد على شبكة، فلسطين قضية لن تموت، وشعلة فينا لن تفنى، وإحساس بداخلنا لن تمحوه الأيام".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الشوالي عن العدوان الإسرائيلي على غزة في تعليقه على مباريات كرة القدم.
وكانت المباراة انتهت بفوز المنتخب الإيراني على نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف لهدف وحيد.
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