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مقدمة نارية من المعلق الرياضي عصام الشوالي عن غزة في مباراة فلسطين وإيران(شاهد)

1/15/2024 5:14:09 AM
(MENAFN- Amman Net) ألقى المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، مقدمة نارية عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأحد، وذلك خلال تعليقه على مباراة منتخب فلسطين مع نظيره الإيراني في بطولة أمم آسيا 2023 المقامة في قطر.

الشوالي الذي ارتدى شالا بألوان العلم والكوفية الفلسطينية، قال في مقدمة تعليقه على المباراة التي تتزامن مع مرور 100 يوم على العدوان؛ إنه يرجو من جميع النشطاء حول العالم عدم الصمت، وعدم التوقف عن نشر أي شيء لنصرة فلسطين في وجه العدوان الإسرائيلي.

وقال؛ إن "الضغط يأتي بنتيجة من أجل إيقاف هذا العدوان"، مشيرا إلى أن رفع أعلام فلسطين في افتتاح بطولة أمم أفريقيا بساحل العاج، كان رسالة إلى "العالم الصامت" بحسب قوله.

وتابع الشوالي أن "المقاومة الفلسطينية من خلال فكر ورواية وقصة، ومن خلال كتاب وريشة رسام، المقاومة الفلسطينية هي أغنية ودبكة، هي ميكروفون الدحدوح،. وعدسة سينما، وخشبة مسرح".

وأردف أن "المقاومة في فلسطين هي هدف يسجل ثلاثية، وصد على شبكة، فلسطين قضية لن تموت، وشعلة فينا لن تفنى، وإحساس بداخلنا لن تمحوه الأيام".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الشوالي عن العدوان الإسرائيلي على غزة في تعليقه على مباريات كرة القدم.

وكانت المباراة انتهت بفوز المنتخب الإيراني على نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف لهدف وحيد.

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