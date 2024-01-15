العثور على أكبر عنكبوت سام في أستراليا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنه تم اكتشاف أكبر عنكبوت سام ينتمي إلى فصيلة Atrax Robustus في أستراليا. وقد أطلق عليه اسم "هرقل"، وذلك بعدما اكتشف أحد المارة عنكبوتا يبلغ طوله 7.9 سنتيمتر على الساحل شمالي سيدني .

ومن هناك تم نقل "العملاق" الذي أطلق عليه اسم "هرقل" إلى حديقة الزواحف الأسترالية. وسرعان ما أصبح من الواضح أن هذا الكائن هو الأكبر من بين كل الكائنات التي تعامل معها المتخصصون في الحديقة.

وعادة ما يتراوح طول عناكب "أتراكس روبستوس" من سنتيمتر واحد إلى خمسة سنتيمترات، وتكون الإناث أكبر من الذكور.

وقالت إيما تيني المسؤولة عن العناكب في حديقة الزواحف الأسترالية: "لقد اعتدنا على وجود عناكب كبيرة جدا من هذا النوع في الحديقة، لكن الحصول على ذكر بهذا الحجم يشبه الفوز بالجائزة الكبرى. وقد يعني وجوده في مجموعتنا إطلاق كمية هائلة من السم، وهو أمر ذو قيمة كبيرة لإعداد ترياق".

روسيا اليوم