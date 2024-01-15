4 إصابات بتصادم 5 مركبات قرب جامعة العلوم والتكنولوجيا - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 4 أشخاص، إثر حادث تصادم، وقع صباح اليوم، بين 5 مركبات، على شارع البترا، مقابل جامعة العلوم والتكنولوجيا، باتجاه إربد.
وقال مصدر أمني، لـ " الوكيل الإخباري" إن الحالة العامة للمصابين متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة الدفاع المدني.
وبيّن المصدر أن الجهات المعنية فتحت تحقيقاً مرورياً بالحادث.
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