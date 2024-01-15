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4 إصابات بتصادم 5 مركبات قرب جامعة العلوم والتكنولوجيا - صور

1/15/2024 5:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 4 أشخاص، إثر حادث تصادم، وقع صباح اليوم، بين 5 مركبات، على شارع البترا، مقابل جامعة العلوم والتكنولوجيا، باتجاه إربد.
وقال مصدر أمني، لـ " الوكيل الإخباري" إن الحالة العامة للمصابين متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة الدفاع المدني.
وبيّن المصدر أن الجهات المعنية فتحت تحقيقاً مرورياً بالحادث.










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