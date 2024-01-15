أسيران من جنين يدخلان عامهما الـ22 في سجون الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News)دخل أسيران من جنين، اليوم الإثنين، عامهما الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور لـ"وفا "، أن الأسير محمد أحمد ناجي أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين، دخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بـ30 عاما.



وأضاف، أن الأسير حمزة محمد عبد القادر أبو الهيجا من مخيم جنين، الذي يقضي حكماً بالسجن 26 عاما، دخل عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال.



وأشار إلى أن الأسيرين اعتقلتهما سلطات الاحتلال بتاريخ 15-1-2003.

