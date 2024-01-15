السعودية والصين تعززان علاقتهما باتفاقية جديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت السعودية والصين، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية.



ووقع الوثيقة من الجانب السعودي رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومن الجانب الصيني المراجع العام لمكتب المراجعة الوطني "هو كاي".



وتم التوقيع في مدينة بكين، بحضور السفير السعودي لدى الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

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