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نشامى فريق الأمن للجودو يغادرون للمشاركة في بطولة الشرطة العربية

1/15/2024 5:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غادر نشامى فريق الأمن العام للجودو إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في بطولة الشرطة العربية .
ويسعى نشامى فريق الأمن العام الى تمثيل مديرية الأمن العام افضل تمثيل، نظرا لخبرتهم المميزة في البطولات والمحافل المحلية والدولية .
ويترأس وفد مديرية الأمن العام الرائد إسماعيل الشطناوي، ويضم في عضويته الرائد عبدالرحيم العبادي والنقيب إبراهيم محمد والملازم اول زكريا الهياجنة مدرب الفريق واللاعبون :


١- اللاعب هيثم المزايدة .
٢- اللاعب معاذ عيال سلمان .
٣- اللاعب بدر المزايدة .
٤- اللاعب ناجي الرفوع .
٥- اللاعب حسين عيال سلمان .


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