نشامى فريق الأمن للجودو يغادرون للمشاركة في بطولة الشرطة العربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غادر نشامى فريق الأمن العام للجودو إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في بطولة الشرطة العربية .
ويسعى نشامى فريق الأمن العام الى تمثيل مديرية الأمن العام افضل تمثيل، نظرا لخبرتهم المميزة في البطولات والمحافل المحلية والدولية .
ويترأس وفد مديرية الأمن العام الرائد إسماعيل الشطناوي، ويضم في عضويته الرائد عبدالرحيم العبادي والنقيب إبراهيم محمد والملازم اول زكريا الهياجنة مدرب الفريق واللاعبون :
١- اللاعب هيثم المزايدة .
٢- اللاعب معاذ عيال سلمان .
٣- اللاعب بدر المزايدة .
٤- اللاعب ناجي الرفوع .
٥- اللاعب حسين عيال سلمان .
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