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انفجارات ضخمة تهز مخيم البريج وجحر الديك

1/15/2024 5:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن انفجارات ضخمة هزت مخيم البريج وسط قطاع غزة وجحر الديك أثناء اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.


وأضاف المراسل أن الاحتلال استهدف المخيم بغارتين جويتين.


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