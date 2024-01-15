انفجارات ضخمة تهز مخيم البريج وجحر الديك
التاريخ
1/15/2024 5:13:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن انفجارات ضخمة هزت مخيم البريج وسط قطاع غزة وجحر الديك أثناء اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.
وأضاف المراسل أن الاحتلال استهدف المخيم بغارتين جويتين.
MENAFN15012024000208011052ID1107721193
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.