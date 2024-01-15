الخارجية الصينية: نسعى لحل مشكلة أوكرانيا بالتعاون مع المجتمع الدولي

MENAFN - Al Wakeel News)قالت ماو نينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إن بلادها مستعدة للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية من خلال تنسيق الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي.



ونوهت المتحدثة بأن بكين قد تنشر لاحقا، المعلومات المتعلقة باقتراح كييف حول الانضمام إلى الاجتماع بشأن ما يسمى بصيغة السلام.



وأضافت في مؤتمر صحفي، ردا على طلب صحفي غربي بالتعليق على بيان كييف الأخير: "سنواصل التفاعل مع المجتمع الدولي، ولعب دور بناء في التسوية السياسية للصراع [الأوكراني]. بخصوص الاجتماع الذي تتحدث عنه، يمكننا نشر بيان حول المعلومات ذات العلاقة".



وأوضحت المتحدثة، أن بكين تحافظ باستمرار على اتصالات بشأن هذه القضية مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مع سلطات كييف. وشددت على أن "الأمر الرئيسي المهم في هذا المجال هو تسهيل بدء مفاوضات السلام".



في وقت سابق، قال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، في مؤتمر صحفي في دافوس، إن الجانب الأوكراني سيواصل دعوة الصين لحضور اجتماعات مخصصة لما يسمى بصيغة السلام، لأن مشاركة بكين مهمة بالنسبة لكييف.



وعقدت ثلاثة اجتماعات في عام 2023 مخصصة لهذه المبادرة. وكان آخرها في مالطا يومي 28 و29 أكتوبر من العام الماضي، ولم تشارك فيه الصين.



روسيا اليوم