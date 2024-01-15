هل توقف الحلوى الحامضة نوبات الهلع؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا توجد طريقة مضمونة لمنع نوبات الهلع تماماً، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها عند حدوث نوبة الهلع لإبطائها وصرف الانتباه عنها، منها طريقة غير تقليدية لاقت رواجاً مؤخراً على تطبيق "تيك توك"، وهي تناول شيء شديد الحموضة.وتقترح هذه الطريقة تناول شيء حامض عند أول علامة قلق أو نوبة هلع، وتعتبر الحلوى الحامضة من الأشياء التي يسهل توفرها أو حملها باستمرار، لتكون جاهزة عند الشعور ببوادر النوبة.



ووفق "إفري داي هيلث"، تحدث نوبات الهلع دون سابق إنذار، وعادة ما تكون مصحوبة بخوف شديد واستجابات جسدية شديدة في الظروف العادية عندما لا يكون هناك أي تهديد واضح.



ويشير الدكتور فيليب موسكين أستاذ الطب النفسي في جامعة كولومبيا إلى أن "الأساليب الشائعة للتعامل مع نوبة الهلع تشمل: تمارين التأمل والتنفس لتهدئة الجسم والعقل، بالإضافة إلى العلاج السلوكي المعرفي لتعلم استراتيجيات جديدة للاستجابة لتصاعد الأعراض".



ويضيف "بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن مضادات الاكتئاب اليومية تقلل من تكرار وشدة نوبات الهلع".



لكن الدكتور كاثرين ديل تورو المتحمسة لطريقة المذاق الحامض ترى أنه "عند تناول شيء حامض أو حار، فإنك تروج لأسلوب يشجعك على التركيز على اللحظة الحالية، مما يوقف دوامة الخوف ويوصل إلى دماغك أنك لست في خطر حقيقي، وبالتالي يسمح لنوبة الهلع بالتباطؤ".



وتضيف "قد تكون قطعة من الحلوى الحامضة، بالإضافة إلى ليمونة حامضة أو شيء بارد جداً، كافية لإخراج شخص ما من دائرة القلق الطائشة، وإعادته إلى الحاضر".

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