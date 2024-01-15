طالبان تنفي السعي لامتلاك سلاح نووي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى المتحدث باسم حكومة حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، اليوم الاثنين، سعي الحركة لامتلاك السلاح النووي، أو أنها تجري مفاوضات مع باكستان وكوريا الشمالية للحصول عليه.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حكومة "طالبان" لموقع إذاعة "سلام وطندار"، "إن كابول لم تناقش مع أية دولة الحصول على أسلحة نووية، وإن الحركة تمتلك حاليا ما يكفي من الأسلحة للدفاع عن البلاد، وتمتلك القوات العسكرية المدمجة حديثا بكل الأسلحة اللازمة، ونحاول تدريب قواتنا وجعلها مكتفية ذاتيا للدفاع عن البلاد".
وبين مجاهد أن "الحركة تحاول زيادة عدد قواتها في البلاد، من خلال إطلاق تدريبات قصيرة المدى، ولديها أكثر من 100 ألف جندي مدرب".
وكان أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، من بينهم سكوت بيري العضو الجمهوري في اللجنة، قد أكدوا خلال اجتماع لمناقشة قرار إدارة الرئيس جو بايدن بالانسحاب من أفغانستان أن "حكومة طالبان تحاول الحصول على أسلحة نووية من باكستان وكوريا الشمالية".
وذكر سكوت بيري، أن الحكومة الأفغانية المؤقتة أرسلت أيضا وفدا يتكون من ضابط أمن قندهار وضابط المخابرات الأجنبية، بالإضافة إلى عضوين آخرين يدعيان عبد الرشيد وعبد المنيب، إلى كوريا الشمالية لمناقشة تكنولوجيا الأسلحة النووية والاتصالات المتعلقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية".
RT
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