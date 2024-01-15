الكربوهيدرات سر الحفاظ على الوزن بعد التنحيف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصلت دراسة حديثة إلى أن الذين يتناولون نظاماً غذائياً نباتياً ومنخفض الكربوهيدرات يكونون أكثر نجاحاً في تجنب استعادة الوزن بعد إنقاصه.

وأشارت الدراسة التي أجريت في جامعة هارفارد إلى أن المفتاح لا يكمن فقط في كمية الكربوهيدرات، بل في نوعها وجودتها أيضاً، ويعني ذلك أن تكون غير مكررة.



وبحسب "مديكال نيوز توداي"، وجد الباحثون أن مقدار الوزن الذي يستعيده الشخص بعد التخسيس، يتأثر بطبيعة وجودة النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات الذي يتبعه.



وعن سبب استعادة الوزن بعد التنحيف، قال الدكتور تشي صن المشرف على البحث: "هذا ليس بالضرورة بسبب الافتقار إلى قوة الإرادة، بعد فقدان الوزن بشكل كبير، تحدث تغييرات في الهرمونات والأنظمة المتعددة، وتؤدي هذه التغييرات معاً إلى انخفاض معدل الأيض أثناء الراحة، وتعزيز الشهية، وفي النهاية استعادة الوزن".



وأضاف "بالنسبة لمعظم تجارب فقدان الوزن على المدى الطويل، من المعتاد أن يتم تحقيق معظم فقدان الوزن خلال 6 أشهر تقريباً، وبعد ذلك، تكون هناك استعادة ثابتة للوزن".



وبمراجعة عدة تجارب موسعة لإنقاص الوزن، شارك فيها 123 ألف شخص بين عامي 1986 و2018، وجد الباحثون أن كمية الكربوهيدرات، وكونها مكررة أقل وتحتوي على ألياف، عامل رئيسي في إدارة الوزن بعد التخسيس.



كما تبين أن الاعتماد على البروتين النباتي من البقول والصويا والمكسرات، يساعد إلى جانب نوعية وكمية الكربوهيدرات في عدم استعادة الوزن.

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