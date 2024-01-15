جنوب افريقيا : هذه هي الإجراءات الاحترازية التي طالبنا بها محكمة العدل الدولية !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير العلاقات الدولية بخارجية جنوب افريقيا ، زين دانجور ، ان بلاده تعلم بأن البت بالقضية المرفوعة على اسرائيل بمحكمة العدل الدولية تتطلب وقتاً لذا طالبوا باتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية لحماية الفلسطينيين .
واشار ان الاجراءات تشمل وقفا كاملا لاطلاق النار و السماح بدخول المساعدات الانسانية من دون اي عرقلة من السلطات الاسرائيلية
واضاف :"نأمل بأن هذه الاجراءات الاحترازية سوف سيتم التوصل اليها في أسرع وقت ممكن في فترة 10 أيام "
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