جنوب افريقيا : هذه هي الإجراءات الاحترازية التي طالبنا بها محكمة العدل الدولية !

MENAFN - Al Wakeel News)قال مدير العلاقات الدولية بخارجية جنوب افريقيا ، زين دانجور ، ان بلاده تعلم بأن البت بالقضية المرفوعة على اسرائيل بمحكمة العدل الدولية تتطلب وقتاً لذا طالبوا باتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية لحماية الفلسطينيين .

واشار ان الاجراءات تشمل وقفا كاملا لاطلاق النار و السماح بدخول المساعدات الانسانية من دون اي عرقلة من السلطات الاسرائيلية

واضاف :"نأمل بأن هذه الاجراءات الاحترازية سوف سيتم التوصل اليها في أسرع وقت ممكن في فترة 10 أيام "