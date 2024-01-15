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جنوب افريقيا : هذه هي الإجراءات الاحترازية التي طالبنا بها محكمة العدل الدولية !

1/15/2024 5:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير العلاقات الدولية بخارجية جنوب افريقيا ، زين دانجور ، ان بلاده تعلم بأن البت بالقضية المرفوعة على اسرائيل بمحكمة العدل الدولية تتطلب وقتاً لذا طالبوا باتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية لحماية الفلسطينيين .

واشار ان الاجراءات تشمل وقفا كاملا لاطلاق النار و السماح بدخول المساعدات الانسانية من دون اي عرقلة من السلطات الاسرائيلية

واضاف :"نأمل بأن هذه الاجراءات الاحترازية سوف سيتم التوصل اليها في أسرع وقت ممكن في فترة 10 أيام "

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