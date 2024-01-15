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الشيباني يصل إلى القطب الجنوبي ويرفع العلم السعودي

1/15/2024 5:00:39 AM
(MENAFN- Asdaf News)

جدة- أصداف نيوز:

رفرف العلم السعودي عالياً في إحدى أقصى بقاع العالم، وذلك بعد أن نجح المغامر ورجل الأعمال السعودي الدكتور بدر الشيباني، في الوصول إلى القطب الجنوبي، ورفع العلم السعودي هناك، محقِّقاً بذلك رغبة دفينة في أعماق نفسه الطموحة لطالما راودته زماناً.

تمكَّن الشيباني من الوصول إلى هناك، بعد التزلُّج مسافة 111كلم الي الدرجة الأخيرة في القطب الجنوبي، وعقب رحلة صعبة للغاية تحتاج إلى استعدادات صارمة لمواجهة أسوأ الظروف الجوية، ودرجات حرارة تصل إلى 50 درجة تحت الصفر ، وجرّ ما وزنه 60 كجم في مزّلجة ، ومكافحة رياح شديدة تتراوح سرعتها من 20-60 ميلاً في الساعة، علماً بأن القطب الجنوبي يرتفع إلى 2800 متر فوق مستوى سطح البحر، ممّا يزيد الوضع صعوبة، ويجعل من المستحيل ،التقاط الهواء والتنفُّس.

يؤكد الدكتور الشيباني الذي جاء في وقت سابق الي قارة القطب الجنوبي المتجمد لتسلُّق جبل فينسون، أنه كان على علم بهذا الموقع، وعلى دراية تامة بأحواله ودرجات صعوبته، وأن الإعداد البدني لمثل هذه الرحلات قد يستغرق شهوراً، مضيفاً أنه على الرغم من أن الطقس قاسٍ جداً في القطب الجنوبي، إلا أنه واجه ظروفاً مماثلة في عدة مغامرات، حيث تمكَّن من الوصول إلى أعلى قمم القارات السبع، بما في ذلك جبل إيفرست، وهو أصعبها.

ولقد ساعدت سنوات خبرته الطويلة في التدرُّب على التضاريس الصعبة، في نجاح هذا المغامر المخضرم في هذه الرحلة، والتي تستغرق بأكملها ما يصل إلى أسبوعين.

وكانت مغامرة الدكتور الشيباني لقهر القمم السبع، والوصول إلى القطب الجنوبي، مستوحاة من رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030، التي تسعى إلى تحّفيز الشباب على المشاركة في الرياضة، وجودة الحياة والحياة الصحية، فيما ولي العهد يشجِّع الشباب في الوقت عينه على تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم، مدركًا أنه لا يوجد شيء مستحيل .

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